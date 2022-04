Gaussin : Entouré après une extension d'un site

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Gaussin grimpe de 8% après l'annonce d'une extension de son site d'assemblage de 28.000 m2 à Saint Vallier, en Saône-et-Loire, pour répondre à la demande croissante du marché des véhicules lourds électriques et hydrogènes.



Ce nouveau site immédiatement disponible et équipé va permettre d'assurer la montée en puissance de la production des véhicules d'ATM et APM Full Elec et Hydrogen. Il renforce également l'ancrage territorial historique du groupe de matériel de transport et logistique.



Le site pourra accueillir huit lignes de production pouvant fabriquer 200 véhicules chacune, soit à terme une capacité de 1.600 véhicules par an. Il va dans l'immédiat permettre la production de 400 véhicules supplémentaires par an pour répondre aux contrats signés.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.