Gaussin : En route pour le rallye Dakar, Gaussin reprend de l'élan en Bourse

(BFM Bourse) - Après 60% de repli depuis son sommet annuel, le groupe d'ingénierie dédié aux nouvelles mobilités se relance en Bourse au mois de novembre. Gaussin s'engage dans l'édition 2022 du rallye Dakar avec un camion 100% hydrogène et électrique. Le géant Aramco en sera le principal sponsor et pourrait prendre 20% du capital, à des conditions non précisées.

Comme souvent, la firme franc-comtoise Gaussin cultive l'art du teasing à coups d'annonces susceptibles de fortement influer sur ses perspectives, quoi que souvent dénuées de précisions financières. Nonobstant le manque de détails, les derniers développements dévoilés par l'entreprise permettent à son cours de Bourse de nettement rebondir. Encore en hausse de 7,3% à 8,35 euros vers 16h00 mardi, l'action affiche une reprise de 50% depuis début novembre, après plusieurs mois calamiteux puisqu'elle perdait 60% depuis un sommet pluriannuel proche de 14 euros mi-janvier.

Connu au départ pour ses engins de manutention destinés en particulier aux terminaux portuaires, conçus à partir d'une plate-forme modulaire intégrant tous types de batteries (électriques et/ou hydrogène) avec une capacité de guidage autonome (ou manuel si le client y tient, en fonction de ses relations avec les syndicats de dockers...), Gaussin a élargi depuis son champ d'action à la logistique, la mobilité urbaine ou encore le BTP. La semaine dernière, l'entreprise a en outre dévoilé un tout nouveau camion de course, le H2 Racing Truck, destiné à prendre part au rallye-raid Dakar 2022, qui se déroulera en janvier en Arabie saoudite.

"Concentré de haute-technologie conçu pour les environnements extrêmes, le H2 Racing Truck aura pour mission de démontrer la performance et la fiabilité de la motorisation hydrogène-électrique développée par Gaussin. Les données et informations relevées durant le Dakar 2022 serviront le développement de la gamme de camions routiers dont le lancement est prévu dès 2022", a mentionné l'entreprise.

"Ce projet devenu réalité représente pour le groupe et ses partenaires [dont Pininfarina pour le design de l'engin, NDLR] un aboutissement technologique et le fruit d’années de travail et d’expérience dans la mobilité zéro-émission", a ajouté le PDG, Christophe Gaussin, tandis que le patron d'Amaury Sport Organisation, Yann Le Moenner, s'est réjoui que "Gaussin, entreprise visionnaire et pionnière dans le domaine du transport, prenne part à l'initiative Dakar Future avec un camion 100% hydrogène", l'objectif du célèbre rallye-raid est un Dakar 100% "vert" d'ici 2030. "En participant au Dakar, Gaussin pose une première pierre à la transition énergétique que nous appelons de nos vœux, et dont le Dakar constitue le laboratoire à ciel ouvert idéal pour les constructeurs", selon le CEO d'Amaury Sport Organisation, organisateur de l'épreuve.

Quarante-huit heures après la présentation du véhicule, Gaussin a publié un autre communiqué faisant savoir que le géant saoudien de l'énergie, Aramco, avait accepté d’être le sponsor principal de l'écurie Gaussin Racing Truck pour sa participation à l'édition 2022.

Tout en précisant que dans le cadre de cet accord, Aramco obtenait également une option d’achat pour souscrire jusqu’à... 20% des actions Gaussin - sans divulguer aucun élément quant aux conditions financières de cette opération, pourtant susceptible de modifier significativement le tour de table de l'entreprise. À ce jour, le flottant représente plus de 90% du capital de la firme, en majeure partie aux mains d'actionnaires individuels. Il serait pourtant intéressant pour eux de connaître les conditions d'entrée d'un potentiel nouvel actionnaire de référence (décote ou prime éventuelle, ou bien mécanisme prévoyant un prix plus ou moins corrélé au cours ?)

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse