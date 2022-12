Gaussin : Amazon commande plus de 300 véhicules de logistique au français Gaussin

(BFM Bourse) - Le groupe a obtenu une commande de 329 tracteurs de la part du géant américain. Amazon recevra également des bons de souscriptions en actions représentant jusqu’à 20% du capital du groupe.

Les géants américains semblent apprécier le savoir-faire des groupes français. Après Walmart qui avait adopté les solutions d’étiquettes intelligentes de SES-imagotag en mars, Amazon a, lui, décidé de se tourner vers Gaussin pour ses outils logistiques.

Le spécialiste français des produits et services de logistique a ainsi annoncé ce jeudi avoir obtenu une commande de 329 tracteurs ATM 38T "FULL ELEC" de la part du géant du e-commerce. Sur ce chiffre total, une première commande de 45 unités avait déjà été communiquée par Gaussin lors de la publication de ses résultats annuels, fin octobre, la société expliquant alors avoir obtenu une commande "de la part d’un acteur américain de la logistique".

Le voile est donc levé, et Amazon a accru sa demande de plus de 280 unités d’ATM 38T "FULL ELEC". Ce tracteur électrique est notamment destiné aux centres de logistiques et de distribution.

Ces appareils seront livrés à Amazon à compter de 2023 et seront fabriqués en France. "La commande est soumise à certaines modalités contractuelles, et notamment le fait qu'elle est annulable sans pénalité pendant une période déterminée avant la date de livraison prévue de chaque tracteur", indique par ailleurs la société.

Emission de BSA

En parallèle, Amazon recevra gratuitement des bons des souscriptions d’actions (BSA) Gaussin, sous réserve de l’aval des actionnaires qui seront réunis au cours d’une assemblée générale extraordinaire l’an prochain. Ces BSA représenteront jusqu’à 20% du capital du groupe sur une base diluée (c’est-à-dire post-émission des actions souscrites sur exercice des bons de souscription d’actions).

Ces BSA auront une durée de vie de 10 ans à compter de la date de leur émission et seront exerçables "par trois tranches successives en fonction des paiements effectués par Amazon à Gaussin au titre des commandes pendant cette durée", précise l’entreprise.

Le groupe américain pourra les exercer en totalité si les paiements au titre des commandes de tracteurs atteignent 500 millions de dollars ou si un changement de contrôle a lieu chez la société française.

En termes de dilution pour les actionnaires existants, Gaussin indique l’impact théorique de ces émissions de BSA, s’ils sont exercés en totalité. Un actionnaire détenant 1% du capital social verrait ainsi sa participation réduite à 0,75% sur une base diluée.

A la Bourse de Paris, le marché apprécie le succès commercial du groupe, le titre Gaussin prenant 6,5% à 3,95 euros vers 14h15, après avoir ouvert en hausse de plus de 22%.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse