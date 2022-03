Ses imagotag : Les étiquettes électroniques de SES-imagotag vont équiper Walmart aux Etats-Unis

(BFM Bourse) - Tandis que le marché parisien ploie depuis deux mois, le titre du leader mondial des étiquettes électroniques enregistre jeudi un nouveau record historique à l'annonce du déploiement de sa solution dans l'ensemble des Etats-Unis chez le géant Walmart.

Pour la première fois de son histoire, le cours de SES-imagotag a dépassé 80 euros jeudi en début d'après-midi, et même bien au-delà avec une pointe à 82,90 euros vers 13h30. Totalement indifférente à la chute des principaux marchés -celle du CAC 40 atteignant quasiment -20% en l'espace de deux mois- l'action du leader mondial de l'étiquetage électronique des articles dans l'univers du commerce physique profite des brillants résultats publiés début mars, avec pour cerise sur le gâteau l'annonce jeudi de l'expansion du partenariat avec Walmart.

Constatant la réussite d'une phase d'expérimentation menée dans un magasin pilote de l'Arkansas, Walmart a choisi de déployer les plateformes Vusion OS et Vusion IoT au travers des Etats-Unis, où le géant mondial de la distribution exploite près de 4000 magasins.

"Alors que nous continuons à innover, il est important pour nous de développer des relations stratégiques permettant de nous assurer de rester à l'avant-garde des dernières technologies. Avec les solutions digitales de SES-imagotag, nous serons en mesure d'employer la meilleure technologie de sa catégorie pour améliorer l'expérience de nos clients. Nous sommes encouragés par ce que nous observons jusqu'à présent dans la phase pilote et nous sommes ravis de déployer la nouvelle génération d'affichage numérique des rayons dans davantage de magasins en 2022", a déclaré John Crecelius, le responsable de l'innovation et de la gestion du dernier kilomètre chez Walmart US.

"Un vrai game changer"

Précédé par un accord analogue pour la branche canadienne du groupe américain il y a quelques mois, ce succès auprès de Walmart US n'est pas complètement inattendu. Ce n'est est pas moins "un vrai game changer pour SES-Imagotag", salue Louis-Marie de Sade, analyste chez EuroLand Corporate.

Attendu depuis de nombreux mois, ce partenariat stratégique aux Etats-Unis étaye les perspectives de croissance du groupe, qui vise à réaliser dès 2023 un chiffre d'affaires de l'ordre de 800 millions d'euros (à comparer à 423 millions l'an dernier) et confère une forte visibilité au-delà. En outre, le gain d'un client aussi considérable que Walmart, à une telle échelle aussi élevée, devrait contribuer à accélérer la conquête de nouveaux clients dans la région au cours des prochaines années, estime Louis-Marie de Sade. Dans ce contexte, EuroLand relève son objectif de 80 à 85 euros et réitère son conseil d'achat.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse