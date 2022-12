Fountaine pajot : Les résultats annuels salués en Bourse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Fountaine Pajot a fait état jeudi de résultats 'solides' au titre de son exercice 2021/2022, marqués notamment par une amélioration de sa performance opérationnelle.



Au terme de son exercice clos fin août, le fabricant de catamarans et de monocoques dit avoir réalisé un chiffre d'affaires en progression de 8,7% à 219,9 millions d'euros.



Quoique freinée par des tensions au niveau des approvisionnements et des recrutements, l'activité a été portée par les ventes à l'international et par le retour des ventes aux loueurs professionnels, explique le groupe.



Son excédent brut d'exploitation s'établit à 33,4 millions d'euros, contre 32,9 millions d'euros un an auparavant, la hausse de ses coûts ayant été plus que compensée par une répercussion sur les tarifs des bateaux.



Au 31 août 2022, les flux de trésorerie générés par l'activité atteignaient 54,6 millions d'euros.



Le résultat d'exploitation s'établit à 25,9 millions d'euros, en croissance de 10,4% par rapport à l'exercice passé, tandis que le résultat net part du groupe ressort en forte amélioration à 15,9 millions contre 11,6 million un an plus tôt.



S'agissant de ses perspectives, la société a déclaré anticiper une 'forte dynamique commerciale' pour une nouvelle année de croissance pour l'exercice 2022/2023



'La qualité et la profondeur du carnet de commandes permettent d'anticiper une nouvelle année de croissance des ventes', précise la société, qui prévoit en outre d'accueillir 150 nouveaux collaborateurs.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Fountaine Pajot progressait de 3,9% en fin de matinée, ce qui lui permet de limiter autour de 22% son repli depuis le début de l'année.



