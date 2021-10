Fountaine pajot : Bien orienté après son CA annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Fountaine Pajot gagne plus de 2% au lendemain de l'annonce par le fabricant de navires de plaisance d'un chiffre d'affaires de 202,3 millions d'euros au titre de son exercice 2020-21, en progression de 17%.



En dépit d'un exercice encore largement perturbé par les effets de la crise sanitaire, notamment sur le premier semestre (août 2020 à février 2021), le groupe explique avoir opéré, comme annoncé, un net redressement de son activité au second semestre.



'Le portefeuille de commandes est très bien orienté et permet au groupe de poursuivre ses ambitions de croissance sur l'exercice en cours et le prochain', affirme Fountaine Pajot qui reste néanmoins prudent au vu de la crise sur les approvisionnements.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.