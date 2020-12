Fountaine pajot : Bénéfices en retrait en 2019-20

(CercleFinance.com) - Fountaine Pajot publie au titre de son exercice 2019-20 un résultat net part du groupe de 7,1 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation de 21,3 millions, à comparer à 11 millions et 30,1 millions respectivement sur l'exercice précédent.



Les mesures de confinement ayant pesé sur la deuxième partie de l'année, le constructeur de navires de plaisance a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 172,9 millions d'euros, en repli limité de 16,5% (-18,7% sur le nouveau périmètre).



'Le redéploiement d'une large partie des actions commerciales en s'appuyant sur les outils digitaux et la résilience du marché des propriétaires, permettent d'anticiper un retour de la croissance dès cette année 2020-21', affirme le groupe.



