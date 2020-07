Fountaine pajot : Forte amélioration du résultat d'exploitation de Fountaine Pajot au premier semestre

L'action du constructeur de catamarans grimpe de plus de 3% en début de séance jeudi après la publication des comptes du premier semestre 2019-2020.

(CercleFinance.com) - Fountaine Pajot publie au titre de son premier semestre 2019-20 un résultat net (part du groupe) de 3,7 millions d'euros, contre 1,7 million un an auparavant, et un excédent brut d'exploitation (EBE) de 12,1 millions, en amélioration de 48,1%.



Le fabricant de bateaux de plaisance a réalisé un chiffre d'affaires de 95,6 millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice, en croissance de 19,8%, portée notamment par l'extension des gammes moteur et voile avec l'Elba 45.



Il prévient toutefois que son exercice clos fin août sera impacté par la crise du Covid-19. A ce jour, les sites de Fountaine Pajot ont repris une activité normative, alors que ceux de Dufour sont toujours ralentis pour s'adapter à une activité commerciale moindre.



