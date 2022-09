Ford motor : Wells Fargo reste à 'sous-pondérer' après le warning

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a renouvelé mardi son conseil 'sous-pondérer' sur Ford suite à l'avertissement lancé dans la nuit par le constructeur automobile américain.



Dans une note, l'analyste rappelle que le groupe a déclaré hier soir qu'il visait désormais un résultat opérationnel ajusté (Ebit) compris entre 1,4 et 1,7 milliard de dollars sur le troisième trimestre, un objectif très inférieur au consensus actuel qui s'établissait jusqu'ici autour de trois milliard de dollars.



L'intermédiaire attribue ce décalage au gel de l'assemblage de 40.000 à 45.000 véhicules pour cause de manque de composants, des modèles à fortes marges bénéficiaires dont la finalisation devrait être bouclée dans le courant du quatrième trimestre, poursuit-il.



Wells Fargo ajoute que Ford a signalé que les tensions inflationnistes avaient dépassé ses anticipations de l'ordre d'un milliard de dollars au troisième trimestre.



Malgré tous ces éléments, le groupe a maintenu son objectif d'un résultat opérationnel de 11,5 à 12,5 milliards de dollars cette année, un chiffre qui implique - d'après les calculs de l'analyste - la réalisation d'un Ebit 'record' de quelque 4,4 milliards de dollars au quatrième trimestre



