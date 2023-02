Ford motor : Vers la création d'une joint-venture en Turquie

(CercleFinance.com) - Ford Motor Company annonce avoir signé un protocole d'accord non contraignant avec LG Energy Solution et Koç Holding afin de former une nouvelle joint-venture (sous réserve de l'accord final de toutes les parties) et créer ainsi 'l'une des plus grandes installations de cellules de batterie de véhicules électriques commerciaux près d'Ankara, en Turquie' et accompagner l'avenir électrique de Ford en Europe.



La nouvelle coentreprise sera située dans une zone industrielle organisée à Başkent, près d'Ankara.



Selon le constructeur, le projet est'sur la bonne voie' et la production pourrait débuter dès 2026, les trois parties ciblant au moins 25 GWh de capacité de production annuelle avant une augmentation potentielle jusqu'à 45 GWh.



