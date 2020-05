Ford motor : Va produire des masques pour ses employés

(CercleFinance.com) - Ford Europe annonce ce lundi produire des masques et des visières de protection, afin de mettre en place un environnement de travail sûr pour ses employés.



'La production d'équipements de protection individuelle est déjà en cours dans les usines Ford en Allemagne, en Roumanie, en Espagne et au Royaume-Uni. Cette mesure initiée pour aider les services d'urgence va désormais également permettre de relancer la production de véhicules dans la plupart des usines d'assemblage et de moteurs d'Europe à partir du 4 mai, sans affecter la fourniture de ces équipements sanitaires destinés à la communauté', explique le groupe.



Ford annonce vouloir produire entre 85.000 et 130.000 masques chaque jour.





