Ford motor : Va fournir des tests du Covid-19 en cas de besoin

(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce soir qu'il fournira des tests du Covid-19 à ses employés en présentant les symptômes et travaillant dans ses sites du sud-est du Michigan, du Kentucky, du Missouri et de l'Illinois.



Ford précise qu'il ambitionne de fournir ces tests dans un délai de 24 heures, afin 'd'aider à enrayer la propagation du virus'.



