Ford motor : Un résultat net PDG de 2385 M d'USD au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - A l'issue du 3e trimestre, Ford a enregistré un CA de 37,5 milliards de dollars, soit une légère progression (1,3%) par rapport au 3e trimestre 2019 (37 milliards).



L'Ebit s'élève à 2,35 milliards de dollars, alors qu'un an plus tôt, l'Ebit se chiffrait à -261 millions de dollars.



Ainsi, le résultat net part du groupe s'élève à 2,385 milliards de dollars (contre 425 millions un an plus tôt), soit un BPA de 0,6 dollar, supérieur au consensus.





