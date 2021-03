Ford motor : Un nouveau directeur général chez TransLoc

(CercleFinance.com) - Ford Motor Company annonce la nomination de Brett Wheatley comme directeur général de TransLoc, une société de solutions logicielles de transport qui fait partie du portefeuille de Ford Mobility.



Cette décision 'renforcera la croissance continue de la filiale de Ford et l'aidera à s'engager sur la voie du succès vers l'avenir', assure le constructeur.



Ford ajoute qu'en tant que nouveau dirigeant de TransLoc, Brett Wheatley accordera la priorité à une plus grande collaboration avec l'activité mobilité et véhicules autonomes de Ford, alors que le constructeur s'est engagé dans la mobilité urbaine de nouvelle génération.







Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

