Ford motor : Reprise de la production dans l'usine de Rouge

Ford a annoncé mardi la reprise de la production du pick-up électrique F-150 Lightning dans son usine de Rouge (Michigan) après six semaines de travaux destinés à agrandir et moderniser le site.



Avec la réalisation de ce projet, le groupe automobile américain estime désormais être en mesure d'atteindre une production annuelle de 150.000 unités pour le F-150 Lightning rien que sur l'usine.



Cette année, ce sont plus de 70.000 véhicules F-150 Lightning qui devraient ainsi sortir de l'usine, à la faveur de l'accélération de la production prévue cet automne.



Le constructeur explique que cette extension va lui permettre de répondre à la demande importante pour le véhicule, et notamment pour le modèle XLT qui représente déjà plus de 50% du carnet de commandes.



