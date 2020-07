Ford motor : Rebond des ventes en Chine au 2ème trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Poussée par une forte demande suite à la levée des restrictions de la pandémie de Covid-19, les ventes de Ford au 2ème trimestre ont augmenté de 3% en Chine, a annoncé jeudi le constructeur américain.



Ford et ses coentreprises ont vendu 158 589 véhicules dans la Grande Chine au cours du dernier trimestre, ce qui représente une impressionnante augmentation séquentielle de 78%.



La société a déclaré que sa gamme de nouvelles versions de véhicules en particulier les nouveaux Ford Escape et Lincoln Corsair - offrait une gamme de produits favorable, avec des ventes particulièrement fortes dans les segments des véhicules utilitaires et de luxe.



Ford entend poursuivre sur sa lancée de vente en Chine en accélérant le lancement de nouveaux produits, tels que le tout nouvel Explorer construit localement et une toute nouvelle gamme de nouveaux SUV.



