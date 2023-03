Ford motor : Partenariat tripartite pour du nickel plus durable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford annonce la mise un place d'un partenariat tripartite, avec PT Vale Indonesia Tbk et le chinois Zhejiang Huayou Cobalt Co. avec pour objectif de faire progresser la production de nickel plus durable en Indonésie et aider à produire des batteries de véhicules électriques plus abordables.



Dans ce cadre, les trois sociétés vont prendre des participations dans le bloc d'acide à haute pression de Pomalaa Projet de lixiviation (HPAL - High-Pressure Acid Leaching) par le biais d'un accord définitif.



Le projet Pomalaa Block HPAL traitera le minerai fourni par PT Vale Indonesia afin de produire des précipitations d'hydroxyde mixte (MHP), un nickel à moindre coût produit utilisé dans les batteries EV avec des cathodes riches en nickel.



Sous réserve de l'approbation réglementaire, le projet pourrait produire jusqu'à 120 kilotonnes par année de MHP.



Les premières préparations du site du projet Pomalaa Block HPAL ont déjà commencé et la construction complète devrait démarrer cette année pour un début des opérations commerciales prévu dès 2026.



