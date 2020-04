Ford motor : Les ventes du T1 impactées par le covid-19

(CercleFinance.com) - Ford revendique ce jeudi 516.330 véhicules vendus au T1 2020 aux États-Unis, en baisse de -12,5% en comparaison annuelle, en raison de l'épidémie de coronavirus.



Le constructeur automobile de Dearborn (Michigan) totalise ainsi, dans le détail, plus de 263.000 pick-up vendus, près de 190.000 SUV, et 62.900 voitures 'classiques'. Ces trois segments connaissent, en un an, des évolutions à la baisse, avec respectivement -5,4%, -11% et -36%.





