Ford motor : Le nouveau Bronco déboule à New York

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé lundi qu'il avait prévu de dévoiler aujourd'hui à New York ses deux prochains modèles très attendus, les nouveaux Bronco et F-150.



A cette occasion, c'est le directeur financier du constructeur automobile, Tim Stone, qui sonnera la cloche cérémoniale devant marquer l'ouverture de la séance à Wall Street.



Le nouveau F-150 - le pick-up le plus vendu aux Etats-Unis depuis plus de 40 ans - doit être commercialisé à partir de cet automne.



Quant à la nouvelle version du SUV Bronco, elle est attendue au printemps prochain et fait d'ores et déjà l'objet de plus de 165.000 pré-commandes.



