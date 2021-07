Ford motor : La Mustang Mach-E meilleure voiture électrique 2021

(CercleFinance.com) - Ford annonce aujourd'hui que sa Ford Mustang Mach-E 2021 a remporté le prix de meilleure voiture électrique de l'année 2021, soit le premier prix attribué à un véhicule électrique décerné par le magazine américain 'Car and Driver'.



Le journal a soumis les 11 véhicules électriques les mieux notés du marché à une série de tests rigoureux pendant trois semaines, dont un trajet de 1000 miles permettant d'évaluer chaque voiture dans des conditions réelles.



'Nous en avons déduit que si un constructeur automobile cherchait à convertir les plus sceptiques en prescripteurs de véhicules électriques, il n'y avait pas de meilleur véhicule pour cela que la Mustang Mach-E ', a déclaré Sharon Carty, rédacteur en chef de la publication.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

