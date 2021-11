Ford motor : Jefferies réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre Ford Motor et relève son objectif de cours à 20 $.



' La présentation des derniers bons chiffres a bien sûr aidé, mais nous avons trouvé la direction de Ford lors de la conférence téléphonique plus en contrôle des opérations et de la stratégie que jamais au cours des deux dernières années, malgré l'incertitude dans ce secteur de l'industrie ' indique le bureau d'analyses.



' Ford est au début d'un cycle intense de remplacement et de relance de ses produits clés et joue sur les forces de la marque avec FordPro. L'écart de valorisation avec GM s'est réduit, mais pas comblé ' rajoute Jefferies.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.