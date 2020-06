Ford motor : Deux rappels de véhicules en Amérique du Nord

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mercredi le rappel de 2,15 millions de véhicules en Amérique du Nord en raison de mécanismes de fermeture de porte potentiellement défectueux.



Le constructeur automobile américain précise que le rappel concerne de nombreux modèles Ford, dont les Fiesta, Fusion et Focus, produits entre 2011 et 2015 ainsi que des berlines de sa marque haut de gamme Lincoln MKZ.



Dans son communiqué, le groupe fait état de problèmes de loquet de porte mis en évidence par un ressort de cliquet fracturé donnant l'impression que 'la porte ne ferme pas.



Aucun accident n'a été enregistré à ce stade, précise toutefois Ford.



Ford souligne qu'un deuxième rappel concerne lui plus de 340.000 pick-ups F-150 commercialisés aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, cette fois pour cause de fuite de liquide de frein, une anomalie ayant déjà causé deux blessés selon le constructeur.



