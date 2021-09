Ford motor : Deux 'méga-sites' vont être construits aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé hier soir qu'il allait consacrer plusieurs milliards de dollars à la construction de deux 'méga-sites' dédiés à l'électrique dans le sud des Etats-Unis.



Avec son partenaire, le sud-coréen SK Innovation, le constructeur automobile américain compte investir 11,4 milliards de dollars dans le développement de deux usines au Tennessee et dans le Kentucky, avec l'objectif de créer 11.000 nouveaux emplois.



La campus de Stanton (Tennessee) - qui doit faire l'objet d'un investissement de 5,6 milliards de dollars - sera consacré à l'assemblage des pick-ups électriques F-Series.



Ce projet baptisé 'Blue Oval City', qui doit s'accompagner de la création d'une unité de fabrication de batteries, doit permettre la création de 6000 postes. Il sera neutre en carbone dès sa mise en service.



Basé dans le Kentucky, le site 'BlueOvalSK Battery Park' - développé avec SK - sera, lui, entièrement dédié à la fabrication de batteries. Estimé à 5,8 milliards de dollars, le projet doit créer quelque 5000 postes.



Dans son communiqué, Ford fait valoir que sa décision s'inscrit dans le cadre d'une forte demande pour le Ford F-150 Lightning, son pick-up entièrement électrique, mais aussi pour le véhicule utilitaire E-Transit et pour la Mustang Mach-E électrique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.