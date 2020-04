Ford motor : Des changements pour 'accélérer la transformation'

(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce jeudi plusieurs changements dans ses opérations automobiles, afin 'd'accélérer encore le plan de transformation'.



'L'entreprise entreprend une série d'actions pour mieux servir les clients, rationaliser la prise de décision et accroître la responsabilité au service des marques et des clients de l'entreprise, en particulier dans les véhicules connectés et les organisations de connectivité d'entreprise', explique Ford.



Kumar Galhotra est par ailleurs nommé président, en charge des Amériques et des marchés internationaux. Lisa Drake est pour sa part nommée COO pour l'Amérique du Nord, et continue d'être vice-présidente, en charge des achats mondiaux.





