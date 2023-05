Fonciere inea : Acquisition d'un parc près de Disneyland Paris

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Inea a annoncé mercredi l'acquisition en VEFA, c'est-à-dire en vente sur plan, d'un parc d'activités situé dans le secteur stratégique de Disneyland Paris, pour un montant de 28,7 millions d'euros.



Le programme, baptisé 'Innovespace' et sis à Chalifert (Seine-et-Marne), doit offrir une surface locative de plus de 15.000 m2, dont 11.500 m2 d'activité en rez-de-chaussée et 3.700 m2 de bureaux en mezzanine.



Il se répartit en six bâtiments, accompagnés de 161 places de parking.



Elément encourageant selon la société foncière, un premier bâtiment d'une surface de 1.635 m2 a déjà trouvé preneur.



La livraison du programme est prévue en deux tranches: la première (trois bâtiments) fin mai 2024, puis la seconde au plus tard fin 2025.



Créée en mars 2005, Inea investit dans des immeubles tertiaires neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. Fin 2022, son patrimoine constitué de 80 sites était évalué à plus de 1,2 milliard d'euros.



Elle s'est fixé pour objectif de disposer de deux milliards d'euros de patrimoine d'ici à 2026.



