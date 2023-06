Fonciere inea : Acquisition d'un parc d'activités à Toulouse

(CercleFinance.com) - Inea a annoncé mardi l'acquisition en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) d'un parc d'activités situé au nord de Toulouse dans le cadre d'une transaction de 9,9 millions d'euros.



Le parc d'activités 'Arty Station' - qui regroupe cinq bâtiments et 79 places de parking - représente une surface de 5.683 m2, pour une livraison prévue à l'été 2024.



Cet actif de nouvelle génération, divisible à partir de 300 m2 et destiné à des artisans, PME ou e-commerçants - bénéficiera entre autres de centrales photovoltaïques en toiture, destinées à couvrir les besoins du site.



Créée en 2005, Inea s'est donné pour objectif d'atteindre deux milliards d'euros de patrimoine d'ici à 2026, contre 1,2 milliard d'euros aujourd'hui.



