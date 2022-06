Fonciere inea : Succès de son augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Foncière INEA annonce le succès de son augmentation de capital souscrite pour un montant global brut (prime d'émission comprise) de 107 334 945 euros.



Le produit de l'Augmentation de Capital permettra à la Société de financer sa croissance par le biais de financement de nouveaux investissements en vue d'atteindre l'objectif annoncé fin 2021. La direction vise un patrimoine d'une valeur de 2 milliards d'euros d'ici fin 2026.



Philippe Rosio, Président Directeur général déclare : ' Cette augmentation de capital est la plus importante dans l'histoire du Groupe, et s'est réalisée à cours de bourse (à 45 euros, soit le cours de clôture du 22 juin 2022), protégeant ainsi les intérêts des actionnaires existants qui n'y ont pas participé. '



