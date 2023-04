Fnac darty : Les pressions inflationnistes pesant sur Fnac Darty inquiètent Standard & Poor's

(BFM Bourse) - L'agence a abaissé jeudi la perspective associée à sa note de crédit long terme sur le distributeur spécialisé. L'agence de notation pointe notamment le contexte inflationniste dans lequel évolue Fnac Darty, qui devrait continuer à peser sur le comportement de consommation des ménages.

La cote de confiance de Fnac Darty auprès de Standard & Poor's s'érode. Le distributeur spécialisé a vu la perspective de sa note de crédit de long terme "BB+" abaissée de "stable" à "négative". L'agence de notation justifie cet abaissement par des conditions de marché moins favorables pour l'entreprise.

Cette perspective négative reflète l'opinion de Standard & Poor's selon laquelle la performance opérationnelle de Fnac Darty "sera confrontée à des conditions commerciales difficiles et à des pressions inflationnistes".

L'agence de notation justifie aussi sa décision par "l'impact négatif de l'amende infligée par la Haute Cour du Royaume-Uni dans le cadre du litige lié à la liquidation de Comet UK", un événement qui, pour S&P, "va réduire la capacité d'absorption des contre-performances de Fnac Darty". En 2022, Fnac Darty a été condamné à verser 132 millions d'euros, pour répondre à cette décision de justice au Royaume-Uni. Ce litige remonte à la vente début 2012 de Comet, l'ancienne filiale britannique d'électroménager par Kesa Electricals et a fait basculer les comptes 2022 de Fnac Darty dans le rouge. "Nous avons payé, mais avons contesté cette décision", avait alors précisé à l'AFP le directeur général du groupe, Enrique Martinez.

Pour autant, Standard & Poor's pointe des éléments positifs dans sa publication du jour. L'agence de notation loue le "positionnement haut de gamme" du distributeur et salue les "mesures proactives de gestion des coûts mises en place", qui "devraient préserver la rentabilité et les indicateurs de crédit en ligne" avec ses attentes. "Le positionnement premium, l'expansion des services et les mesures d'économies mises en œuvre au cours de l'année ont permis à la Fnac de préserver sa rentabilité et d'afficher une marge d'Ebitda [excédent brut d'exploitation, NDLR] de 7% en 2022, en ligne avec nos précédentes attentes" explique S&P.

Une inflation en tête de gondole des préoccupations

Toutefois, l'inflation va encore jouer des tours au distributeur spécialisé en 2023. Fnac Darty s'attend à ce que ses ventes soient encore "en léger repli" au premier semestre 2023, en raison des tensions sur le pouvoir d'achat qui poussent les consommateurs à différer leurs achats en produits électroménagers. "La combinaison de pressions inflationnistes pesant sur la demande de produits discrétionnaires et d'un paysage de marché concurrentiel continu pourrait exercer une pression supplémentaire sur les indicateurs de crédit du groupe", prévient de son côté S&P.

Un contexte qui met sous pression la note de Fnac Darty. S&P brandit la menace d'une dégradation si la performance opérationnelle de la Fnac ne se redresse pas conformément à ses attentes. L'agence de notation sera par exemple, très vigilante à l'évolution de plusieurs indicateurs dont la marge d'EBITDA ajustée qui ne doit pas se "détériorer structurellement en dessous de 7%", ou bien au ratio dette ajustée/EBITDA qui ne devra pas être "supérieur à 2x".

Si Fnac Darty fait preuve de discipline, l'agence de notation attribuera des bons points. Elle pourrait réviser la perspective à stable si Fnac Darty "réussit à gérer sa performance dans un environnement macroéconomique faible, de telle sorte que le flux de trésorerie libre d'exploitation après location se rétablisse à plus de 100 millions d'euros par an, que le ratio dette ajustée/EBITDA revienne durablement en dessous de 2, et que la marge d'EBITDA ajustée reste supérieure à 7%"

A la Bourse de Paris, Fnac Darty évolue à contre-courant de la tendance et baisse de 0,8% vers 15h50, dans un marché parisien en lévitation, porté par la publication étincelante de LVMH.

