Fnac darty : L'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky grimpe à 25% du capital de Fnac Darty

(BFM Bourse) - Via sa holding Vesa Equity, l'homme d'affaires possède désormais un peu plus de 25% du groupe de distribution spécialisée. Ce alors que BFM Business rapportait le mois dernier sa volonté de racheter les parts de Ceconomy, autre actionnaire de référence de la société.

Daniel Kretinsky renforce tout doucement son influence sur Fnac Darty. L'homme d'affaires tchèque a, selon un avis de l'Autorité des marchés financiers cité par Reuters, augmenté sa participation, dans le groupe de distribution d'électroménagers et de produits culturels, pour la porter à 25,03% du capital, alors qu'il ne possédait encore que 20% à la fin du mois dernier.

Ce renforcement au capital s'est fait via l'acquisition d'actions sur le marché par Vesa Equity, la holding de l'homme d'affaires. Selon l'agence Agefi-Dow Jones, l'avis AMF indique que cette société envisage de poursuivre les achats de titre en fonction de conditions de marché, mais ne compte pas acquérir le contrôle du groupe.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Ce mouvement survient alors que BFM Business avait rapporté le mois dernier que Daniel Kretinsky comptait racheter la participation de l'autre grand actionnaire de référence de Fnac Darty, Ceconomy, un groupe allemand très similaire à Fnac Darty, et qui possède 20% du capital.

Vers un rachat de Cdiscount?

En rachetant la part de Ceconomy, Daniel Kretinsky pourrait envisager de sortir Fnac Darty de la Bourse, puisqu'il franchirait le seuil des 30% du capital synonyme d'offre publique d'achat (OPA) obligatoire. Reste que si des approches ont eu lieu l'an passé, Ceconomy ne compte pas vendre ses parts, selon les sources de BFM Business.

"On comprend que Daniel Kretinsky n'a pas un simple profil d'investisseur financier mais compte endosser un rôle plus stratégique, avec une volonté de remettre Fnac Darty dans un mouvement plus offensif avec des acquisitions. Or ce profil réclame de la patience, du temps long, qui n'est pas vraiment le temps du marché", expliquait fin février à BFM Bourse Clément Genelot, analyste chez Bryan Garnier & Co.

Selon BFM Business, Daniel Kretinsky souhaiterait que Fnac Darty procède à des acquisitions, ce qui est également l'ambition de l'entreprise. Mais l'immobilisme de Ceconomy handicape la société dans sa volonté de participer à la consolidation du marché. L'homme d'affaires tchèque et Fnac Darty ont tous deux des vues sur Cdiscount, pour l'heure propriété du groupe Casino. Mais ce dernier pourrait un jour la vendre pour accélérer son désendettement.

"On peut penser que Daniel Kretinsky a pour volonté de racheter Cdiscount dans tous les cas de figure, que Fnac Darty soit encore coté ou non. Et si Ceconomy continue de faire obstruction, l'homme d'affaires pourrait bien plaider pour que Fnac Darty acquiert Cdiscount via une augmentation de capital qui lui serait réservée, ce qui diluerait potentiellement Ceconomy et diminuerait également le cours de Bourse", poursuivait Clément Genelot. Cette hypothèse avait également été évoquée par BFM Business.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse