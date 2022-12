Fnac darty : Sécurisation en amont d'un refinancement

(CercleFinance.com) - Fnac Darty annonce avoir décidé de sécuriser en amont le refinancement de sa prochaine échéance majeure de dette obligataire de 300 millions d'euros arrivant à maturité en mai 2024, grâce à une ligne de crédit additionnelle bancaire non tirée de même montant.



Cette ligne de crédit pourra être tirée une seule fois et uniquement pour rembourser cet emprunt obligataire. Elle aura une maturité de trois ans en cas de tirage, qui pourra être prolongée de deux ans.



Elle intègre par ailleurs une composante RSE qui permettra au groupe de distribution d'améliorer ses conditions de financement si les objectifs, fixés en cohérence avec ceux du plan stratégique Everyday, sont atteints.



