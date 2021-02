Fnac darty : S'envole de +12% après ses résultats 2020

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole ce matin de près de 12% après l'annonce des résultats 2020. Oddo estime que ces résultats ne présentent pas de surprise dans la mesure où le groupe avait donné une guidance d'atterrissage le 19 janvier dernier.



' Du côté des bonnes surprises, nous noterons le dividende proposé à 1.0 E par action, à valider par l'AG du 27 mai 2021. Notons également que le groupe remboursera son PGE de 500 ME comme prévu en 2021, sans demander de prorogation ' indique l'analyste.



' Enfin, le groupe indique que la tendance sur le T1 à mi-février est similaire à celle observée au T4 (excellente donc) '.



Le groupe a annoncé son nouveau plan stratégique 2025 baptisé Everyday. Ces objectifs doivent permettre de générer 500 ME de FCF sur la période 2021-2023, et un niveau normatif de 240 ME en 2025.



Oddo estime que ces objectifs sont ambitieux mais cohérents. L'analyste confirme son conseil à Surperformance et son objectif de cours de 59 E.



