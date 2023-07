Fnac darty : ROC négatif sur le 1er semestre

(CercleFinance.com) - Fnac Darty lâche 5% après l'annonce d'un résultat opérationnel courant (ROC) de -35 millions d'euros au titre du premier semestre 2023, contre +19 millions un an auparavant, conséquence de la baisse de l'activité et de l'accroissement des coûts opérationnels.



Le chiffre d'affaires du groupe de distribution de biens électroniques, électroménagers et culturels s'est établi à 3,34 milliards d'euros, en baisse de 2,5% à données publiées et de 2,3% en données comparables par rapport au premier semestre 2022.



'Dans un contexte économique qui malgré tout reste incertain nous restons mobilisés pour atteindre nos objectifs annuels et poursuivre l'avancement de notre plan stratégique Everyday', affirme son directeur général Enrique Martinez.



