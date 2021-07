Fnac darty : Révise à la hausse ses perspectives 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Fnac Darty enregistre un chiffre d'affaires de 3 465 ME au 1er semestre 2021, en croissance de +21,6% en données publiées (+21,3% en données comparables) par rapport au 1er semestre 2020.



L'EBITDA s'établit à 210 ME, en hausse de +92 ME par rapport au 1er semestre 2020. Le résultat opérationnel courant s'élève à 34 ME au 1er semestre 2021, en hausse de 92 ME par rapport au 1er semestre 2020.



Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies du 1er semestre 2021 affiche une croissance de +77 ME à 0,5 ME au 1er semestre 2021. Le résultat net part du Groupe de l'ensemble consolidé est en croissance de +136 ME par rapport au 1er semestre 2020 à 17 ME.



Le Groupe révise à la hausse ses perspectives 2021 de chiffre d'affaires attendu en croissance de près de 5% par rapport à 2020 et de résultat opérationnel courant attendu entre 260 et 270ME, soit un niveau équivalent au résultat opérationnel courant pro-forma 2019, hors billetterie.



