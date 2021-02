Fnac darty : Résultat net part du Groupe de 96 ME en 2020

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires 2020 de Fnac Darty s'établit à 7 491ME, en croissance de +0,6% en données comparables. Le taux de marge brute atteint 29,2% en 2020, en baisse de -120 points de base par rapport à 2019.



Le résultat opérationnel courant s'établit à 215ME en 2020, en recul de -78ME sur un an. Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies est de 96ME en 2020 contre 115ME en 2019.



Fnac Darty a poursuivi une forte génération de cash-flow libre opérationnel à 192ME en 2020, en augmentation de +19ME par rapport à 2019.



' Le Groupe demeure prudent et confirme, pour 2021, une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant par rapport à 2020 ' indique la direction.



