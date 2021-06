Fnac darty : Renforcement de l'offre Darty Max

(CercleFinance.com) - Fnac Darty indique faire évoluer son offre Darty Max, service d'abonnement à la réparation pour les appareils gros électroménager, en couvrant de nouvelles catégories de produits : le petit électroménager, la TV home cinéma, le son, la photo et le multimédia.



À compter de ce jour, trois formules distinctes sont ainsi proposées aux clients, avec pour objectif d'atteindre deux millions d'abonnés Darty Max à horizon 2025, à comparer à près de 200.000 abonnés à fin 2020.



'Le développement de Darty Max doit permettre à Fnac Darty d'être, au quotidien et dans la durée, l'allié incontournable des consommateurs pour les accompagner dans une consommation durable et dans les usages quotidiens de leur foyer', explique le distributeur.



