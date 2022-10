Fnac darty : Oddo reste prudent, réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Fnac Darty, avec un objectif de cours abaissé de 36 à 30 euros.

Le bureau d'analyses revient sur les résultats du 3e trimestre publiés hier soir, avec un CA de 1849 ME, en recul de 1,3% en LFL.



'Si nous ne modifions pas nos Opex, nous ajustons nos attentes de marge brute de 30.3% à 30.0% sur l'année, induisant un S2 à 29.3% soit -10 pb vs S2 2021', indique Oddo.



Le broker estime que le groupe reste exposé à son T4 qui représente c. 70% de l'EBIT, dans un contexte dégradé de consommation, et malgré l'effet Coupe du Monde qui vient s'ajouter au Black Friday et à Noel.



'Le parcours boursier du titre, à -47% en YTD, dénote des craintes sur la fin d'année, mais également sur l'inflation salariale attendue en 2023. Nous restons prudents à court terme', conclut l'analyste.



