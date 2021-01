Fnac darty : Oddo reste à 'achat', ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Fnac Darty avec un objectif de cours ajusté de 57 à 59 euros, au lendemain d'une publication préliminaire pour 2020 jugée 'de très bonne facture, supérieure aux attentes, mais avec une guidance 2021 timide sur la marge'.



'2021 portera encore les stigmates de 2020 sur la marge brute, le retour à des niveaux meilleurs devra attendre 2022, l'omnicanal étant plutôt dilutif sur ce point-là', prévient toutefois l'analyste en charge du dossier, après 'une excellente année 2020 vu le contexte'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.