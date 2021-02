Fnac darty : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo estime que les résultats de Fnac Darty ne présentent pas de surprise dans la mesure où le groupe avait donné une guidance d'atterrissage le 19 janvier dernier. L'analyste confirme son conseil à Surperformance et son objectif de cours de 59 E.



' Du côté des bonnes surprises, nous noterons le dividende proposé à 1.0 E par action, à valider par l'AG du 27 mai 2021. Notons également que le groupe remboursera son PGE de 500 ME comme prévu en 2021, sans demander de prorogation ' indique l'analyste.



' Enfin, le groupe indique que la tendance sur le T1 à mi-février est similaire à celle observée au T4 (excellente donc) '.



Le groupe a annoncé son nouveau plan stratégique 2025 baptisé Everyday. Ces objectifs doivent permettre de générer 500 ME de FCF sur la période 2021-2023, et un niveau normatif de 240 ME en 2025. Oddo estime que ces objectifs sont ambitieux mais cohérents.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur FNAC DARTY en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok