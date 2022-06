Fnac darty : Oddo BHF dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF dégrade sa recommandation de 'surperformance' à 'neutre' sur Fnac Darty avec un objectif de cours abaissé de 65 à 50 euros, le contexte inflationniste amenant le bureau d'études à revoir ses estimations à la baisse pour le groupe de distribution.



'Si une partie non négligeable du business n'est pas complètement discrétionnaire (appareils à remplacer), il n'empêche que les données Banque de France et indice de confiance sont mal orientées, et que l'effet ciseau sur la marge est rapide', explique-t-il.



Les consensus lui paraissent 'traduire au mieux une hypothèse de CA très optimiste ou bien une hypothèse de maitrise des coûts carrément irréaliste'. 'L'objectif d'environ 500 millions d'euros de FCF cumulé sur 2021-2023 reste atteignable, mais moins largement', ajoute-t-il.



