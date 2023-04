Fnac darty : Oddo BHF confirme son analyse sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de sous-performance sur le titre Fnac Darty, avec un objectif de cours inchangé de 30 euros.



Hier soir, Fnac Darty a publié un chiffre d'affaires de 1781 ME au titre du 1er trimestre, légèrement au-dessus du consensus.



'Le trimestre est marqué par un environnement économique compliqué et des attentes des consommateurs qui s'orientent vers un trading down, bien qu'il ne soit pas encore significatif', note l'analyste.



Fnac Darty a par ailleurs annoncé un accord avec MediaMarktConnect, filiale de Ceconomy, en vue de l'acquisition de 100% de leurs opérations au Portugal.



Oddo BHF indique rester prudent à court terme en raison d'un environnement macro faible et d'une consommation mal orientée, qui se traduit naturellement dans la valorisation à 8.7x PE 2023e et 5.4x VE/EBIT 2023.



