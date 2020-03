Fnac darty : Ne peut plus confirmer ses objectifs 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce soir différentes mesures pour faire face aux conséquences financières de l'épidémie de coronavirus - rappelons que les magasins du groupe sont actuellement fermés.



'Afin de continuer à assurer la satisfaction de ses clients, et de répondre à l'urgence de leurs équipements, Fnac Darty a pris la décision de rendre gratuites les livraisons en France, pour tout achat supérieur à un montant de 20 euros, effectué sur les sites fnac.com et darty.com. Des mesures similaires sont également mises en place dans les autres pays', indique notamment le groupe.



En parallèle, Fnac Darty travaille à l'ajustement de ses charges fixes, et a mis en place depuis le 16 mars un dispositif de chômage partiel. Celui-ci concerne plus de 80% de ses effectifs en France.



'Par ailleurs, des plans d'actions ambitieux concernant l'ensemble des frais généraux du Groupe sont en cours de déploiement. Dans ce contexte, Fnac Darty n'est pas en mesure de confirmer ses objectifs 2020, soit une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant', précise le groupe.



