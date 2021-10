Fnac darty : Le CA recule de 0,5% au 3ème trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Fnac-Darty annonce un chiffre d'affaire de 1854 ME au titre du 3e trimestre, en recul de 0.5% en données comparables par rapport au 3e trimestre 2020.



Sur les neuf premiers mois de l'année, en revanche, l'activité affiche une progression de 12.7% en données comparables, à 5319 ME.



Le groupe souligne la croissance du e-commerce au 3ème trimestre dans un contexte d'ouverture de tous les magasins, avec un poids des ventes en ligne de près de 26% sur les 9 premiers mois.



Dans ce contexte, la croissance du chiffre d'affaires 2021 est attendue très légèrement supérieure à +5% par rapport à 2020, avec un résultat opérationnel courant 2021 attendu dans le haut de la fourchette 260-270ME.



' Notre positionnement commercial couplé à l'agilité dont nous avons fait preuve, devraient nous permettre de conserver une bonne disponibilité et qualité de l'offre produits et services pour la fin d'année, période cruciale pour le Groupe ', commente Enrique Martinez, Directeur Général de Fnac Darty.





