Fnac darty : Lance une OCEANE d'environ 200 ME

Fnac Darty lance une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 2027 pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros.



Le produit net de l'Émission sera affecté au remboursement de certains financements du Groupe, notamment d'un prêt à moyen terme (Senior Term Loan Facility) d'un montant de 200 millions d'euros venant à échéance en avril 2023.



Les Obligations seront émises au pair et porteront intérêt à compter de la Date d'Emission à un taux annuel compris entre 0,0% et 0,5% payable annuellement à terme échu le 23 mars de chaque année et pour la première fois le 23 mars 2022.



