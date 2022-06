Fnac darty : En recul avec une dégradation d'analyste

(CercleFinance.com) - Fnac Darty recule de près de 2% sur fond d'une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 65 à 50 euros, le contexte inflationniste amenant le bureau d'études à revoir ses estimations à la baisse.



'Si une partie non négligeable du business n'est pas complètement discrétionnaire (appareils à remplacer), il n'empêche que les données Banque de France et indice de confiance sont mal orientées, et que l'effet ciseau sur la marge est rapide', explique-t-il.



