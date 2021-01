Fnac darty : En net recul après ses chiffres préliminaires

(CercleFinance.com) - Fnac Darty lâche plus de 4% au lendemain de l'annonce de ses chiffres préliminaires pour 2020, avec une croissance du chiffre d'affaires estimée à environ +0,6% en données comparables et un résultat opérationnel courant estimé à 210 millions d'euros.



S'il juge que ces chiffres traduisent 'une excellente année 2020, vu le contexte' et réaffirme son opinion 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 57 à 59 euros, Oddo BHF pointe 'une guidance 2021 timide sur la marge'.



'2021 portera encore les stigmates de 2020 sur la marge brute, le retour à des niveaux meilleurs devra attendre 2022, l'omnicanal étant plutôt dilutif sur ce point-là', prévient ainsi l'analyste en charge du groupe de distribution.



