Fnac darty : En hausse après avoir confirmé ses objectifs

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% après l'annonce de ses résultats au 1er semestre 2022.



Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 3 428 ME, en baisse de -1,7% à données comparables par rapport au 1er semestre 2021. L'EBITDA s'établit à 192 ME, dont 126 ME liés à l'application de la norme IFRS 16, en baisse de -18 ME par rapport au 1er semestre 2021.



Le résultat opérationnel courant s'élève à 19 ME au 1er semestre 2022. Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies du 1er semestre 2022 s'affiche en retrait à -17 ME.



Le groupe confirme ses objectifs d'atteindre un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 ME sur la période 2021-2023, et un cash-flow libre opérationnel d'au moins 240 ME en rythme annuel à partir de 2025.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel