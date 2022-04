Fnac darty : Changement au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Le groupe prend acte de la démission de Carole Ferrand de ses fonctions d'administrateur et de présidente du comité d'audit.



Cette démission prendra effet à l'issue de l'Assemblée générale mixte du Groupe qui a lieu le 18 mai prochain.



Le comité des nominations et des rémunérations se réunira prochainement pour formuler ses recommandations au conseil d'administration du Groupe pour la nomination d'un administrateur en remplacement de Carole Ferrand et la nomination du nouveau président du comité d'audit.



