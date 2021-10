Fnac darty : Améliore sa note ESG auprès de V.E

(CercleFinance.com) - Au terme d'une notation sollicitée ESG et de durabilité auprès de V.E (Moody's ESG Solutions), Fnac Darty annonce l'obtention d'une notation de durabilité A2 avec un score ESG de 54/100, en hausse de +10 points en 2 ans.



Le Groupe intègre la catégorie ' Robust ' de V.E et se situe dans le Top 20 % mondial pour la 3ème année consécutive.



Cette année, V.E a particulièrement mis en avant le renforcement de l'engagement de Fnac Darty pour améliorer la durabilité de ses produits, développer les services de réparation et renforcer ses activités d'économie circulaire et de recyclage.



