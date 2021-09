Fleury michon : Résultat net de 3,6 ME au 30 juin

(CercleFinance.com) - Fleury Michon enregistre un chiffre d'affaires en baisse de -9,3% à 341,7 ME au cours du premier semestre 2021 par rapport à l'exercice précédent.



Le résultat opérationnel courant s'établit à 6,7 ME contre 9,4 ME au cours de l'exercice précédent. La marge opérationnelle courante passe de 2,5% à 2,0%.



Le résultat net est de 3,6 ME au 30 juin 2021. ' Au total de l'année 2021, le chiffre d'affaires consolidé devrait rester en retrait par rapport à 2020, avec cependant un redressement significatif du résultat opérationnel et un résultat net positif ' indique le groupe.



