Fermentalg : Suez et Fermentalg vont créer une co-entreprise dans le captage du CO2

Dans un marché parisien dont l'optimisme initial s'est rapidement dissipé, la société bordelaise Fermentalg affirme mardi de très bonnes dispositions boursières en ce début 2021, dans la perspective de la création d'une co-entreprise avec le géant Suez. Spécialisée dans l'utilisation de micro-algues pour produire des ingrédients naturels -notamment "Blue Origins", un colorant naturel aux performances (qualité, stabilité et rendement) supérieures à la phycocyanine extraite de spiruline, et Kalvea, une protéine destinée à la nutrition sportive et médicale- l'entreprise voit son cours de Bourse décoller de 28,67% à 1,93 euro vers 10h15 mardi, amplifiant spectaculairement la hausse de 3,73% déjà enregistrée lundi.

Certes, ce rebond intervient alors que l'action Fermentalg a de nouveau (pour la sixième fois en sept exercices) enregistré en 2020 un repli annuel, à -6,35%.

Dans le sillage de la collaboration débutée en 2015 dans le cadre de l’accord de Paris entre Suez et Fermentalg, les deux entreprises ont fait part mardi matin de la conclusion d'un protocole d’accord en vue de la création, au cours du premier semestre, d’une co-entreprise à parts égales, qui développera des photo-bioréacteurs algaux capables de capter du CO2 par biomimétisme, avec des sous-produits valorisables dans les domaines du biocontrôle, de la nutrition et de la santé animale.

Ouverture du capital à d'autres partenaires

"Cette co-entreprise créée avec Fermentalg s’inscrit pleinement dans la stratégie de notre groupe en apportant des solutions de capture et la valorisation du CO2 en bioproduits. Ces solutions innovantes et fondées sur le biomimétisme auront un impact positif à la fois sur le climat, la santé et la biodiversité tout en répondant pleinement aux enjeux de l’économie circulaire", s'est félicité Diane Galbe, DG adjointe de Suez (chargée de la business unit mondiale "Smart & Environmental Solutions").

Les travaux menés ces dernières années ont notamment permis de développer deux solutions phares : le "Puits de carbone", destiné au captage et à la valorisation du CO2 en environnement industriel par photo-bioréacteur algal et le "Combin’Air", purificateur d’air urbain comprenant un photobioréacteur algal, destiné à diminuer les particules fines (PM10, PM2,5) et les oxydes d’azote (NOx) pour combattre les effets nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé.

"En créant ce nouveau pôle de croissance avec le groupe Suez, Fermentalg réaffirme aujourd’hui son engagement environnemental et sociétal. Forte d’un héritage technologique unique au monde au service du développement durable, notre coentreprise va d’ores et déjà se positionner comme un des acteurs majeurs de la qualité de l’air et du combat contre le changement climatique. Et nous comptons ouvrir dans la première année son capital à d’autres partenaires financiers pour accélérer le déploiement global de nos solutions", a précisé Philippe Lavielle, le PDG de Fermentalg.

